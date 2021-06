Wie lässt sich die Produktion wieder in die Stadt holen? Das Buch öffnet dazu einen Fächer an Ideen. Fotos: Guillaume Musset

Gabriela Neuhaus 23.06.2021 14:00

Plädoyer für die produzierende Stadt Das Buch ‹Industrie.Stadt› von Hiromi Hosoya und Markus Schaefer lotet das Potenzial städtischer Produktionsstandorte für eine zukunftsfähige Entwicklung aus. 23.06.2021 14:00

«Warum sollten wir Industrie in unseren Städten haben wollen?» Der erste Satz des ersten Kapitels der anregenden, schön gestalteten Publikation ‹Industrie.Stadt. Urbane Industrie im Digitalen Zeitalter› entpuppt sich bei der weiteren Lektüre als rhetorische Frage. Einfach gesagt lautet die Antwort: weil Produktion zur Stadt gehört – und weil es nicht anders geht. Zur Beweisführung treten Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Disziplinen an. Das Feld reicht von Architektur und Planung über Logistik und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Zukunftsforschung. ###Media_3### Essays, aufgezeichnete Gespräche, Fotoreportagen und Case-Studies loten anhand historischer Beispiele sowie aktueller Projekte das Potenzial städtischer Produktionsstandorte für eine zukunftsfähige Entwicklung aus. Das Buch sei ein Plädoyer, um die Reintegration von Produktionsbetrieben in den Städten zu ermöglichen, sagt Mitherausgeber Markus Schaefer. Die Vision: Dank technischem Fortschritt entwickelt sich i...