Benedikt Loderer 26.08.2020 12:07

Benedikt Loderer 26.08.2020

Die ETH zog ihm Salvisberg vor, da ging Hans Schmidt (1893-1972) nach Moskau, denn er hatte den richtigen Glauben, den an den Kommunismus. Die Sowjetunion Stalins war im Aufbau, Schmidt wollte seinen Teil dazu betragen. Wie lebt Schmidt mit Frau und Tochter im Moskau der Dreissigerjahre? Karg, aber doch besser als die gewöhnlichen Leute. Die Arbeitsbedingungen sind schwierig, noch schwieriger ist aber der Bauplatz. Es fehlt an allem, an Material, an Facharbeitern, an Maschinen. Das neue Bauen scheitert an der Primitivität. Vor allem aber gibt es eine scharfe Trennung: Hier die Planung, da die Ausführung. Schmidt, der sich als Praktiker versteht, wird von der Praxis ferngehalten. Wie bewahrt man den richtigen Glauben, angesichts der wirklichen Zustände? Schmidt ist überzeugt, nach dem Dunkel kommt das Licht. Sein Entwurf für die Stadt Orsk im Südural wurde gebaut und ist Schmidts Hauptwerk in der Sowjetunion. Ich las das Buch mit Beklemmung. Einerseits mit dem Einverständnis eines Achtundsechzigers. M...