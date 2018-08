Mit dem Buch will der SIA Architektinnen das managen beibringen.

Management mit Mumm

Das SIA-Handbuch «Marktorientierte Unternehmensführung» liefert viel Grundlagenwissen, aber auch viele Allgemeinplätze. Praktisch sind die zehn Budgetgebote oder die sieben Schritte einer PR-Kampagne.

Andres Herzog 15.08.2018 11:08

«Planer sind zuerst Architekten oder Ingenieure und erst dann Geschäftsleiter.» Das stellen die Autoren des neuen Management-Handbuchs des SIA gleich zu Beginn fest. Und sie haben Recht. Managementwissen ist in der Branche bitter nötig. Viele Architekturbüros wachsen, ohne ihre Struktur und ihre Strategie zu überdenken. Das Resultat: Die Zielsetzungen sind diffus, die Zuständigkeiten unklar, die Mitarbeiter frustriert. Der SIA tritt mit dem Buch «Marktorientierte Unternehmensführung – das neue Managementmodell für Architektur- und Ingenieurbüros», kurz Mumm, dagegen an. «Es soll Architekten und Ingenieurinnen zu einem kreativen Management inspirieren», schreiben die Autoren Frank Peter Jäger, Henrietta Krüger und Eric Sturm. Mumm braucht zuerst vor allem, wer das Buch liest und keinen MBA-Titel hat, also jeder Architekt und jede Architektin. Das Buch ist gespickt mit Businessvokabular: Akquisitionswerkzeug, Benchmarking, Corporate Identity, Diversifikation, Empowerment-Prinzip, Marktdurchdr...