Benedikt Loderer, Stadtwanderer 09.11.2021 09:07

Lucius redivivus Lange war’s still um Lucius Burckhardt (1925-2003), doch nun taucht er wieder aus dem Vergessen auf. Seinem Wirken als «werk»-Redaktor hat die ZHAW eine Studie gewidmet. 09.11.2021 09:07

Es gibt ein Leben nach dem Bauen, darum müssen wir heute so bauen, dass morgen unsere Nachkommen den Bestand als wertvoll und formbar genug beurteilen, dass sie daran weiterbauen wollen. Luzius Burckhardt hat das Ende der «frischfrohen Architektur» vorausgesagt, die in den Zeiten der Hochkonjunktur so heftig spross. Damals waren wir fortschrittsgläubig und unternehmensfroh, doch sass der Wurm schon drin. Burckhardt hat das hellsichtig diagnostiziert. Er stellte fest: Planung hat keinen Anfang und kein Ende. Immer steigen wir in einen Prozess ein und ist der Bau fertig, beginnt das Weiterbauen. Kein Sachzwang verbietet unmögliche Lösungen, es geht im Gegenteil darum, die Randbedingungen zu überprüfen. Wer baut, verändert das Leben, aber nur im Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen Spielregeln. Ändert man diese, so ist das Bauen oft überflüssig. Architektur ist unsichtbar, sie wirkt nur, wenn sie Nutzen und Orientierung bringt. Der Formenvorrat der Moderne erzeugt Entfremdung. Bemesse die Zeit....