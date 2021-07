Horace Edouard Davinet (1839-1922) war Architekt und Unternehmer, aber auch Museumsdirektor und Kunstförderer.

L’architecte des Grands Hôtels Horace Edouard Davinet war ein Gerücht unter Spezialisten. Ein reich illustriertes und sorgfältig recherchiertes Buch gibt Auskunft, wer er wirklich war. Er war die architektische Verkörperung der Belle Epoque. 05.07.2021 10:00

Er tauchte aus der Vergangenheit auf, weil eines seiner Werke gerettet wurde. Franz Weber gelang es, das Grand Hôtel Giessbach vor dem Untergang zu bewahren. Sein Architekt wurde damit entdeckt: Horace Edouard Davinet (1839-1922). Ein Architekt und Unternehmer, aber auch ein Museumsdirektor und Kunstförderer. Alexandra Ecclesia hat nun eine gründliche Untersuchung über Leben und Werk Davinets vorgelegt. Es ist ein Eintauchen in die Belle Epoque. Davinet, geboren in Pont d’Ain in der Nähe von Lyon, kam in den Sommerferien schon als Kind zu Verwandten nach Bern. Als seine Schwester den Architekten Friedrich Studer heiratete, gab das seinem Leben eine neue Richtung: bernwärts. Er wurde im Büro seines Schwagers ausgebildet und wird später Teilhaber der Firma Fr. Studer & E. Davinet, später Bureau de Mr E. Davinet, Architecte. Er war ein Baumeister, kein akademischer Architekt, eine Ausbildung, die es in der Schweiz vor der Semperschen Bauschule am Polytechnikum nicht gab. Davinet kannte den Baubet...