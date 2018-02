Landscript: Vorstellung der Bände vier und fünf

Text: Cornelia Thalmann / 15.02.2018 16:43

Vor rund fünf Jahren ist das erste «Landscript» im Berliner Jovis-Verlag erschienen. Seither begleitet die am Institut für Landschaftsarchitektur der ETH Zürich beheimatete englischsprachige Buchreihe die Profession mit wissenschaftlichen Anthologien und hat sich als internationale Theorieplattform etabliert.



Nun liegt mit «Material Culture: Assembling and Dissasembling Landscapes» der fünfte Band zu einem aktuellen Thema vor: Die Gastherausgeberin Jane Hutton versammelt Autorinnen und Autoren, die sich mit der «materiellen Dimension» des Mensch-Natur-Verhältnisses auseinandersetzen. Zugleich ist auch Band vier erschienen. «Nature Modern: The Place of Landscape in the Modern Movement» wirft einen Blick auf das Verhältnis von Haus, Garten und Landschaft durch die Linse moderner Wohnhäuser.



Die Herausgeber der Reihe, Christophe Girot und Albert Kirchengast, stellen an diesem Bücherabend die beiden neuen Bände vor und nehmen das zum Anlass, um auf die Themen der Buchreihe zu blicken. Dabei soll auch die Bedeutung der theoretischen Auseinandersetzung und des gedruckten Buchs für die Landschaftsarchitektur mit dem Publikum diskutiert werden.

Veranstaltung

Mittwoch, 21. Februar 2018, 19:00 Uhr

Hochparterre Bücher, Gasometerstrasse 28, Zürich



Anschliessend Apéro