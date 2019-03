Die Graphic Novel über die geheimnisvolle Valser Therme von Lucas Harari erscheint nun auf Rätoromanisch. Fotos: Lucas Harari bei Edition Moderne

Anna Raymann 20.03.2019 11:00

Seit das Original 2017 in Frankreich erschienen ist, habe es sich dort über 21 000 Mal verkauft. Es gebe Übersetzungen in Italienisch, Englisch, Holländisch, Chinesisch und nun eben auch Rätoromanisch, schreibt die «Südostschweiz». Mit der dritten Auflage in der Zürcher Edition Moderne wurde eine weitere Version von Gion Frys Ediziun Apart realisiert. Der in Zürich tätige Grafikdesigner mit Disentiser Wurzeln habe «Der Magnet» gemeinsam mit Autor Benedetto Vigne als Übersetzer ins Rätoromanische gebracht.

Morgen, Donnerstag, 21. März 2019 findet in der Postremise in Chur die Buchvernissage mit Lesung und Apéro statt.