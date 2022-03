Der Katalog «Die Schönsten Schweizer Bücher 2021» erscheint im Juni in der Edition Hochparterre. Fotos: Clément Lambelet

Roderick Hönig 21.03.2022 17:11

Das Bundesamt für Kultur hat ‹Die schönsten Schweizer Bücher› des Jahres 2021 ausgezeichnet. Der Jan-Tschichold-Preis geht dieses Jahr ans Kollektiv ‹Volumes›. Es wurde 2013 als Non-Profit-Organisation in Zürich gegründet und besteht aus Anne-Laure Franchette (*1979) Künstlerin und Kunsthistorikerin, Patrizia Mazzei (*1979), Kunsthistorikerin und Dozentin sowie Gloria Wismer (*1984), Mitarbeiterin des Verlags Patrick Frey. Das Ziel des Kollektivs ist die Förderung internationaler Kunstpublikationen und deren Vermittlung an ein breiteres Publikum in der Schweiz mit Veranstaltungsreihen und Forschungsprojekten. ‹Volumes› ist an verschiedenen Orten tätig und organisiert grosse und kleine Buchmessen. Gezeigt wird das Schaffen von lokalen und internationalen unabhängigen Verlagen sowie von Kunstschaffenden mit Eigenverlag und beschränkten Produktionsmitteln. Das Kollektiv erforscht die Kreativität in der Praxis der Kunstpublikation und verknüpft seine Veranstaltungen oft mit Performances, Installationen, Workshops, Symposien oder Filmvorführungen. 2020 lancierte ‹Volumes› einen jährlichen Buchpreis, gleichzeitig entstand der ‹Volumes Book Club›, eine Gesprächsreihe, die Menschen und Bücher in kleineren Veranstaltungen zusammenbringt.



‹Die schönsten Schweizer Bücher 2021› sind im Juni im Helmhaus Zürich in einer Ausstellung zu sehen. Juriert wurden die Publikationen dieses Jahr von Sereina Rothenberger (Jurypräsidentin), Vela Arbutina, Gina Bucher, Joost Grootens und Gregor Huber. Der Katalog ‹Die Schönsten Schweizer Bücher 2021› erscheint im Juni in der Edition Hochparterre.