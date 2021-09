Das Durchackern des Ausstellungskatalogs war auch ein Gang durch sein eigenes Berufsleben, schreibt der Stadtwanderer.

Die Bauproduktion muss bei der Automobilindustrie in die Lehre gehen. Nicht Bauplatz, sondern Fabrikhalle, nicht mauern, sondern Montage à sec. Bauindustrie statt Handwerk.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 28.09.2021 08:42

Draussen regnet’s oder s’ist brütend heiss, drinnen hingegen ist’s trocken und kühl. Der Bauplatz ist eine Behinderung, ein Robinsonspielplatz für Ungelernte, während in der Halle Facharbeiter ungehindert, genauer industriell produzieren. Der Traum, Häuser wie Autos herzustellen, ist älter als das Auto. Schon im 19. Jahrhundert wurde das Schweizerhaus fixfertig, sauber in Kisten verpackt, in die ganze Welt geliefert. Jede Armee hatte ihre Baracken, für die Auswanderer stand das vorfabrizierte Blockhaus bereit, die Kolonialverwaltung brauchte Unterkünfte. Der Stammbaum des industriell gefertigten Hauses ist alt, aber von geringem Adel. Es waren nicht die Architekten, die als erste vorfabrizierte Häuser bauten, sondern Zimmermeister und Tüftler, ihnen ging’s ums Geldsparen und Transportierenkönnen. Erst als die Modernen mitmachten, fanden die Architekten, und heute die Architekturhistoriker, die Vorfabrikation der Zuwendung würdig. Wer hat nicht im Unterricht vom General Panel House gehört...