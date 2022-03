Das Heft ist sorgfältig gemacht, die Illustrationen sind von erster Güte, doch es ist betulich, weil es nicht in die Zukunft schaut, schreibt der Stadtwanderer.

Der grosse Plan sei zurück. Dass es ihn durch die Geschichte in vielen Formen gab, das lernen wir im Dezember-Du. Was seine Rückkehr bedeutet, und was sein Ziel sei, das allerdings erfahren wir nicht.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 28.02.2022 10:28

Ein Geschenk der Halter AG, flatterte im Dezember ins Haus, das Du mit dem Thema «Städtebau – Die Rückkehr des grossen Plans». Was gemeint ist, macht Aita Flury klar: «Die These lautet, dass für die Bewältigung der heute anstehenden Herausforderungen wie Klimawandel, Zirkularität, Mobilität, innere Verdichtung und so weiter andere übergeordnete Betrachtungsebenen und dementsprechend neue Planungsverfahren notwendig sind, welche die Stadtlandschaft in ihrer Gesamtheit involvieren, integrieren.» Wir waren bis dato ungenügend, fangen wir also wieder einmal von vorne an? Es beginnt milde historisch. Die alten Helden des grossen Plans tauchen aus dem Geschichtsbuch auf. Berlage mit Amsterdam Zuid, Tony Garnier mit seiner Cité Industrielle, Otto Wagners Stadtbahn, Ildefonds Cerdàs Plan für die Erweiterung von Barcelona, die Beispiele werden der gebildeten Leserin in Erinnerung gerufen. Nach Chicago fahren wir auch und betrachten City-Beautifull und hören Daniel Hudson Burnhams Mahnung: «Make no ...