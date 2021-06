Kim Stanley Robinson ist ausgerüstet, die Geschichte zu bauen, die das Thema Klimakrise den Leserinnen vor Augen stellt, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 28.06.2021 08:54

Ein Buchkonstrukt Es sieht böse aus, doch die Hilfe kommt. Das Ministerium für die Zukunft koordiniert die Erdrettung. Die ist zwar schwierig, doch machbar. Wenn die Banker wollen. Bis 2050 ist’s beinahe geschafft. 28.06.2021 08:54

Dieses Buch ist sorgfältig konstruiert. Der Grossschriftsteller Kim Stanley Robinson plant ein neuen Bestseller. Was liegt in der Luft? Erraten, die Klimakrise. Also setzt er sich hin und recherchiert als erstes gründlich. Es sammelt das vorhandene Wissen. So ist er ausgerüstet, die Geschichte zu bauen, die das Thema Klimakrise den Leserinnen vor Augen stellt. Er weiss, wie man das macht. Zuerst braucht er eine Leitfigur, Mary Murphy, eine Irin, sie wird die Direktorin des Ministry for the Future, eine UNO-Aussenstelle. Das Zukunftsministerium soll die seit Paris beschlossenen Massnahmen weltweit durchsetzen. Mary hat dafür so 30 Jahre Zeit. Es ist Überzeugungsarbeit, denn sie hat kein Geld zu verteilen. Man sieht ihr bei der Arbeit und der Abnützung zu. Doch ein Erfolgsschriftsteller weiss, dass er mit einem Paukenschlag beginnen muss. Er beginnt mit einer Katastrophe. In Indien herrscht eine schreckliche Hitzewelle, die Millionen von Toten fordert. Einer überlebt, Frank, die Gegenfigur zu Mary. Fran...