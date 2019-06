Ab Donnerstag stellt das BAK die schönsten Schweizer Bücher im Zürcher Helmhaus aus. Fotos: Bundesamt füt Kultur BAK

Anna Raymann 18.06.2019 15:23

Bereits im März bestimmte eine Jury um Grafiker Gilles Gavillet die neunzehn Gewinnerinnen des Wettbewerbs ‹Die schönsten Schweizer Bücher 2018›. Vom Donnerstag, den 20. Juni bis Sonntag, den 23. Juni 2019 sind die Bücher nun im Zürcher Helmhaus ausgestellt. Im Rahmen der Vernissage verleiht das Bundesamt für Kultur zudem den Jan-Tschichold-Preis an Jonas Voegeli. Der Grafiker ist Mitbegründer des ‹Studios Hubertus Design› und ist seit 2013 verantwortlich für den Bachelor in Visual Communication an der Zürcher Hochschule der Künste. Für seinen konzeptuellen und experimentellen Ansatz wurde Voegeli bereits vielfach ausgezeichnet. Am Samstag führt er gemeinsam mit zwei Jury-Mitgliedern durch die Ausstellung.

Der Katalog zum diesjährigen Wettbewerb erscheint in 19 verschiedenen Ausgaben. Die Idee des Gestalters Teo Schifferli dahinter: Er vertauscht Katalog und Buch und macht so die ausgezeichneten Bücher zu Gefässen für den Katalog. Die Kataloge gibt es hier zu bestellen.