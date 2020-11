Cover von arch+ 240: «Neuer Realismus in der französischen Architektur».

Loderer liest zwei Architekturzeitschriften: Hochparterre und arch+. Er hat die Nummer 240 «Neuer Realismus in der französischen Architektur» von arch+ gelesen – eine horizonterweiternde Tour de France.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 04.11.2020 18:26

Lesezeit ist Lebenszeit, darum muss ich haushälterisch damit umgehen. Zwei Architekturzeitschriften müssen genügen: Hochparterre und arch+. Zu Hochparterre schreibe ich nichts, wer jetzt liest, liest es. Zu arch+ hingegen wohl. Jedes Heft ist ein Augenöffner, einige erweitern meinen Horizont. Es sind thematische Hefte. Sie gründen tief. Die deutsche Gründlichkeit hat immer noch ihre Geistesarbeiter. Jede Ausgabe ist Schürfarbeit, jedes Themenheft sammelt den Wissenstand, schreibt Architekturgeschichte und verbindet sie mit der Gegenwart. Ich lerne dazu. So auch Nummer 240 «Neuer Realismus in der französischen Architektur». Frankreich? Da habe ich schon langen nicht mehr hingeschaut. Sicher, Nouvel (Nemausus à Nîmes!), Perrault, Lacaton & Vassal habe ich zur Kenntnis genommen, doch was folgte? Leute wie Nicolas Guérin vom Büro NP2F der sagt: «Wir sind die Kinder der Krise. Die Krise hat uns dazu gezwungen, realistischer auf die Situation zu blicken. Unseren Projekten legen wir einfac...