Oben eine englische Stadt im Jahre des Unheils 1840, unten dieselbe Stadt im Jahre der Gnade 1440. Oben sieht man die Folgen der Industrialisierung, unten sieht der Autor die Wohltaten des Katholizismus.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 06.09.2021 10:29

Der wahrhaftige christliche Baustil Da schreibt ein Gläubiger, dass die Architektur im Mittelalter christlich und schön war, die im 19. Jahrhundert hingegen heidnisch und hässlich. Contrasts ist das Gründungsmanifest der Neugotik. 06.09.2021 10:29

Alle haben dieses Bildpaar schon gesehen. Oben eine englische Stadt im Jahre des Unheils 1840 unten dieselbe Stadt im Jahre der Gnade 1440. Oben sieht man die Folgen der Industrialisierung, die da heissen, Gaswerk, Gefängnis, Fabrikschlote, Lagerhäuser und Kirchenruinen, zusammenfassend Chaos. Unten sieht man die Wohltaten des Katholizismus, als da sind aufragende Kirchtürme, Stadtmauer, Zunfthäuser, Wegkapelle, kurz Harmonie. Vom Rest des Buches war mir nichts bekannt, ich werde nicht der einzige sein. Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852) schrieb mit 24 das Buch, das ihn berühmt machen wird. Es ist ein Manifest, ja ein Glaubensbekenntnis. Wahr und jedem Sehenden offenbar ist der Unterschied zwischen der katholischen Architektur des Mittelalters und der heruntergekommenen des 19. Jahrhunderts. In der ersten Ausgabe von 1836 war es noch eindeutig, schuld am Niedergang war die Reformation. In der zweiten, erweiterten und massgebenden von 1840 liegt es im «self-denying Catholic principle, and admire...