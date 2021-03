Zusammenfassung des Stadtwanderers: Die Isometrie ist ein grafisches Wundermittel.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 15.03.2021 09:58

Der Triumph der Isometrie Connexions ist ein Bilderbuch der besonderen Art. Der französische Comic ist ein Augentrost für Architekten, denn darin wird vorgeführt, zu was die Isometrie bei der Darstellung von Innenräumen fähig ist. 15.03.2021 09:58

Sie gehört zum Bauzeichnerhandwerk, die Isometrie. Wie ging das schon wieder? Ach ja, der rechte Winkel ist keiner mehr, sondern wird zu 120 Grad, andersherum: Man braucht ein 30 Grad-Dreieck als Grundinstrument. Ich hab die Reissschiene vom Nagel genommen und einen kurzen Wiederholungskurs absolviert. So weit hat mich ein Bilderbuch der besonderen Art gebracht. Es ist ein Augentrost für Architekten, denn darin wird vorgeführt, zu was die Isometrie bei der Darstellung von Innenräumen fähig ist. Bei all den geschönten Computerbildern, die als Bauherrennarkose und Jurybeeindruckungsbildern wirksam sind, tut mir das in der Seele wohl, es gab ein Leben vor dem Compi. Die handwerklichen (=handgezeichneten) Bilder enthalten auch den Baustein, womit die Bilder gebaut sind, ein gedrücktes Sechseck, die Wabe als Bauprinzip. Beispiel: Der Typ liegt im Bett, genauer, in einer Zimmerschachtel, ihr Deckel und ihre zwei dem Betrachter zugewandten Wände sind weggelassen, was Einsicht von oben gestattet. Der...