Im Ausland berühmt, von der Zürcher Obrigkeit misstrauisch beäugt: Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733).

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 09.02.2021 09:39

Der Fragebogen Nie hätte ich dieses Buch gelesen, wäre es nicht auf Freundinnenfüssen ins Haus geschlichen. Da lag es dann lange auf der Beige der Ungelesenen. Und dann geschah es, ich begann’s zu lesen. 09.02.2021 09:39

Nie hätte ich dieses Buch gelesen, wäre es nicht auf Freundinnenfüssen ins Haus geschlichen. Sie hat daran mitgearbeitet. Da lag es dann lange auf der Beige der Ungelesenen. Was geht mich Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) an? Nebst der Scheuchzerstrasse war mir nur bekannt, dass er einer der Schweizer Geisteshelden war, so wie Albrecht von Haller oder Konrad Gessner. Die eignen als Briefmarkensujet, passen aber nicht in mein Beuteschema. Und dann geschah es, ich begann’s zu lesen. Es erzählt die Geschichte der «Natur-Historie des Schweitzerlandes», die 1718 herauskam. Genauer, es schildert deren Entstehung gespiegelt in Briefen. Denn er begnügte sich nicht mit dem Hörensagen und mit dem Widerkäuen der Literatur. Er wollte es genau wissen. Er brauchte Gewährsleute, die ihm aus Graubünden, dort standen seine Berge, brauchbare Informationen lieferten. Auf dem Korrespondenzweg, denn Leute seines Schlags schrieben Briefe. Haller zum Beispiel in seinem Leben rund 20'000. Doch wie die Briefpartner er...