Otto Kappeler – bedeutendster Schweizer Architekturplastiker? Wirklich fragt sich der Stadtwanderer?

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 05.09.2022 13:30

Der bedeutendste Architekturplastiker? Der Architekturplastiker Otto Kappeler ist eine Entdeckung, nicht nur die Zusammenarbeit von Architekt und Bildhauer ist bedenkenswert, sondern auch wie die Bildhauerei aus der Architektur verschwunden ist. 05.09.2022 13:30

Ein Grümscheler auf dem Flohmarkt hatte in einer Ecke auch noch einige Bücher. Da entdeckte ich ein graues Heft mit einem vollmundigen Titel: Otto Kappeler – bedeutendster Schweizer Architekturplastiker? Wirklich? Ich kaufte also den Katalog einer Ausstellung, die 1986 stattfand. Der Bieler Museumsverein hatte sie im Rahmen der 8. Schweizer Plastikausstellung eingerichtet, Rolf Dürst und Erwin Giger waren die Kuratoren. Ich machte eine Entdeckung. Otto Kappeler (1884-1949), in Fahrwangen geboren, besuchte die Kunstgewerbeschule Basel, studierte an der Münchner Akademie («von Rümann nichts gelernt, jedoch von Adolf von Hildebrand und den alten Ägyptern»), wird um 1910 herum «Universitätsbildhauer», will sagen, Karl Moser beauftragte ihn mit, unter anderem, der Pallas Athene in der Pferdegruppe beim Eingang Künstlergasse und mit den Gewänden und der Supraporte des Rektorats. Kappeler kriegt zwei Drittel des Budgets für Bildhauerarbeiten der neuen Universität Zürich. Er arbeitet mit den wichtigsten Architekten seiner Generation zusammen. Für Nicolaus Hartmann schuf er zwei Steinböcke (was sonst?) für das Alpine Lyzeum in Zuoz, für die Gebrüder Pfister Friese am Neubau der Nationalbank in Zürich, für Haefeli und Pfleghard Reliefs fürs Kirchgemeindehaus Enge, für Armin Meili das Portal der reformierten Stadtkirche Solothurn, für die Gebrüder Bräm beim Kraftwerk Wäggital die männliche «Kraft und Energie» und die weibliche «Sirene» und so weiter. Vor der reformierten Pauluskirche in Zürich-Unterstrass stehen überlebensgross Calvin, Zwingli, Luther und Bullinger und im Bundesgericht in Lausanne «Der Friede» in Bronze. In Chur gibt’s einen Jüngling mit Steinbock, in Zuoz einen Bärenbrunnen auf dem Friedhof Manegg einen Friedensengel. Im Pärkli vor der Kunstgewerbeschule in Zürich 5 sitzen vier Figuren und starren in ein rundes Becken: Kappeler. Im...