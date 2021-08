Der Computer ist kein elektronischer Apparat, kein Werkzeug, er ist ein Hirn, genauer, ist auf dem Weg, eines zu werden. Erst hilft er uns denken, dann denkt er selbst, denkt auch über uns und für uns, schreibt der Stadtwanderer.

Das zweite Gehirn Was ist künstliche Intelligenz, wie wird sie zur Superintelligenz, welche Folgen hat das, was macht sie mit dem Menschen, wo hört das alles auf? Ein philosophisches Buch gibt Antworten und macht Angst.

Ich muss Hausaufgaben machen, dachte ich bei der Lektüre einer Buchbesprechung, von künstlicher Intelligenz habe ich ja keine Ahnung. Doch das Thema schien mir wichtig, also bestellte ich das Buch «Die technologische Singularität». Es war harte Arbeit, das durchzuackern. Es ist zwar verständlich geschrieben, trotzdem musste ich meinem Gehirn viel Blut zuführen, um zu verstehen, was da geschrieben stand. Was habe ich begriffen? Der Computer ist kein elektronischer Apparat, kein Werkzeug, er ist ein Hirn, genauer, ist auf dem Weg, eines zu werden. Erst hilft er uns denken, dann denkt er selbst, denkt auch über uns und für uns. Das beginnt mit der Brute Force, der Brachialgewalt. Er probiert eine riesige Zahl von möglichen Lösungen bis er die richtige hat. Der Schachcomputer, der den Grossmeister schlägt zum Beispiel. Dann lernt er dazu, er kann sich selbst verbessern. Er kann planen, was optimieren heisst. Das wendet er zuerst auf spezifische Aufgaben an, ist also Spezialist. In der nächsten Stuf...