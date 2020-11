Gemeinschaftlich ist die ursprüngliche Art allen Wohnens. Das Buch «Eine Geschichte des gemeinschaftlichen Wohnens. Modelle des Zusammenlebens.» erzählt seine Geschichte.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 26.11.2020 08:36

Das Prinzip Teilen Loderer liest weiter. «Eine Geschichte des gemeinschaftlichen Wohnens» ist ein gründliches Buch, schreibt der Stadtwanderer. Die Pläne sind lesbar und die Massstäbe abgestimmt. Ein schönes Buch ist es auch. 26.11.2020 08:36

«Die kollektive Wohnform war vor der Industrialisierung die selbstverständliche und notwendige Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zur Existenzsicherung.» Selbst der freie, urchige, knorrige Bergbauer im Chalet lebte in Sippenhaft. Kernfamilie? Was isch das fürnes neumodischs Gschtürm, hätte er gesagt. Gemeinschaftlich ist die ursprüngliche Art allen Wohnens, Stichwort «Das ganze Haus». Die Gemeinschaft war vor der Individualität. Das ist das verschüttete Fundament der gemeinschaftlichen Wohnformen, deren Geschichte in diesem Buch erzählt wird. Wir machen einen Gang durch zwei Jahrhunderte. Zuerst sind da die Frühsozialisten, Owens New Harmony, Fouriers Phalanstère, weiter geht's zu Godins Familistère, anders herum, es beginnt philantropisch und paternalistisch. Soviel zum 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert geht's erst richtig los. Das Ledigenheim mit Schlafsälen wäre heute eine Notschlafstelle. Die Frauenkolonie am Lettenhof von Lux Guyer hingegen war ein emanzipatorisches Projekt. ...