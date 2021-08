Ist ein Roman, ist’s ein Sachbuch? Beides. Im Roman wird das Leben einer amerikanischen Frau erzählt, eine Erfolgsgeschichte. Das Sachbuch dekonstruiert den Hüslitraum.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 16.08.2021 08:27

Das philosophische Hüsli Einfacher wird es nicht, wenn man über das Einfamilienhaus nachdenkt. Es ist das Gefäss der Sicherheit und der Widersprüche. Eula Biss schreibt über Besitz, Kapitalismus und den Wert der Dinge. 16.08.2021 08:27

Sie hat’s geschafft. Sie kaufte ein Haus, ein amerikanisches, mittelständisches, angemessenes. Das normale Vorstadtleben könnte seinen selbstverständlichen Lauf nehmen, doch ist diese Frau zu klug dafür. Statt ihren Besitz zu geniessen und sich am errungenen Status zu freuen, denkt sie genau darüber nach. Noch genauer, sie findet in ihrem häuslichen Alltag, im Reich der Dinge, die ungelösten Fragen ihrer wirtschaftlichen Existenz. Dass sie ein Teil der kapitalistischen Maschinerie ist, zum Beispiel. Meine Mutter hätte ihr gesagt: Du denkst zu viel. Doch sie füllt mit diesen Gedanken ein Buch. Sie muss ihr System im Gleichgewicht halten. Eigentlich möchte sie literarisch schreiben, doch das bringt zu wenig ein. Also muss sie unterrichten, kreatives Schreiben diesmal. Solange sie eine feste Stelle hat, geht das einigermassen auf. Sie verdient genug, dass sie sich’s leisten kann, eine Auszeit zu nehmen zum Schreiben, dieses Buch zum Beispiel. Selbstverständlich hat sie Schulden, welche Mittelsta...