Wie wird Sprache zu Literatur? Darauf weiss der kluge Mann Michael Maar eine mehrstimmige Antwort.

Es gilt unter Journalisten als höchstes Lob: Der kann schreiben. Den Löwen erkennt man an der Pranke. Doch wie ist sie ihm gewachsen? Jeder Prankenhieb ist anders, doch immer machen sie Löcher im Papier.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 18.05.2021 10:10

Das Literaturmagazin Es gilt unter Journalisten als höchstes Lob: Der kann schreiben. Den Löwen erkennt man an der Pranke. Doch wie ist sie ihm gewachsen? Jeder Prankenhieb ist anders, doch immer machen sie Löcher im Papier. 18.05.2021 10:10

Was ist Stil? Ein Schreiber wie ich, müsste das doch wissen. Vor allem, wenn er als Redaktor, Texte von anderen Leuten beurteilen muss. Schreibe aktiv, nicht passiv. Schreibe den zupackenden Satz, habe ich jeweils doziert. Das mag für Hochparterre genügen, doch wie wird Sprache zu Literatur? Darauf weiss der kluge Mann Michael Maar eine mehrstimmige Antwort. Der Schriftsteller und Literaturkritiker hat ein Buch geschrieben, mit dem jeder Schreiber und Leser ein riesiges Magazin betritt. Links und rechts sind Gestelle, worin die Werkzeuge und die Stoffe, woraus man Literatur macht sauber aufgeschichtet sind. Das beginnt mit der Gretchenfrage: Was ist Stil? Maar stellt drei Regeln auf. Erstens braucht’s dafür Begabung, zweitens gibt es «ein paar unfehlbare Stilisten: Schopenhauer, Hebel, Gottfried Keller, Kafka», was ja nur die Regel eins bestätigt. Drittens gibt es keine Regeln, wo es sie gibt, kann der gute Stilist sie brechen, eben weil er einer ist. Da könnt ich das Buch zuklappen und meinen Beg...