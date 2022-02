Hofers Zeichnungen sind das Kernstück. Sie sind sein Instrument der Erkenntnis. Hofer sieht mit dem Stift, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 22.02.2022 10:02

Das Innen des Aussen ist das Aussen des Innen Die Analyse der Stadt Noto ist das Ergebnis einer fast vierzigjährigen Auseinandersetzung mit der sizilianischen Planstadt. Eine schwierige Lektüre für den einstigen Doktoranden des grossen Paul Hofer. 22.02.2022 10:02

Das Buch ist zu schwer. Zu schwer für einen Velofahrer. Der lieh es sich bei mir aus, fuhr davon, stürzte und brach sich das Schulterblatt. Das Buch kriegte dabei ein Näggi und wartete beim Verwundeten auf die Reparatur. Nach mehr als einem Jahr fand ich ein anderes Exemplar im Antiquariat Peter Bichsel an der Oberdorfstrasse in Zürich und kaufte es als Ersatz. Das mit dem Näggi überliess ich dem Gestürzten, er hat sich’s mit Schulterschmerzen redlich verdient. Gemeint ist Paul Hofers «Noto - Idealbild und Stadtraum im sizilianischen 18. Jahrhundert». Lange stand es bei mir herum. Zuweilen blätterte ich darin, sah mir die Zeichnungen an. Doch eine nie eingestandene Scheu hielt mich vom Lesen ab. Paul Hofer (1909-1995) war Professor für Städtebaugeschichte an der ETH Zürich und mein Doktorvater. Blätterte ich im Noto-Buch, so hörte ich eine innere Stimme flüstern: Quand cesseras-tu de me regarder? Nun, mit dem neuen Exemplar wagte ich’s. 1693 zerstörte ein Erdbeben die Stadt Noto in We...