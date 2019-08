Der Comic ist auch eine Hommage an Heidi Weber.

Marcel Bächtiger 22.08.2019 14:00

In der Fondation Le Corbusier lagern mehr als 450 000 Dokumente, weshalb die Forschungsliteratur zum Jahrhundertarchitekten kontinuierlich anwächst. Ein Ende ist nicht in Sicht, gibt es doch kaum ein kulturgeschichtliches Thema, mit dem sich Le Corbusier, der ein ebenso unermüdlicher Zeichner wie manischer Schreiber war, nicht beschäftigt hätte. Vieles von seinem Leben und Werk scheint gleichwohl geheimnisumwittert, was zum einen den unvermeidlichen Kolportagen aus zweiter und dritter Hand, zum anderen den Mystifikationen und Legenden geschuldet ist, die Le Corbusier selbst in die Welt gesetzt hatte. ###Media_2### Ein in jüngerer Zeit leidenschaftlich beackertes Untersuchungsfeld auf dem Planeten LC ist das ‹Cap moderne› genannte kleine Gebäudeensemble aus Cabanon, Camping-Unit und Eileen-Gray-Villa in Roquebrune-Cap-Martin, inklusive der Schauergeschichten von übergriffigen Wandmalereien und Möbelverbrennungen, vom Ertrinkungstod Le Corbusiers im Mittelmeer und vom Mord am letzten Bewohner der V...