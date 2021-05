«Es steht ausser Zweifel, dass eine Stadt wie Zürich ohne Hochhäuser nur unter Inkaufnahme vieler Nachteile auskommt.», schrieb Armin Meili im Sonderdruck der NZZ aus dem Jahr 1950.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 10.05.2021 15:56

Da gibt es nichts zu maulen: «Es steht ausser Zweifel, dass eine Stadt wie Zürich ohne Hochhäuser nur unter Inkaufnahme vieler Nachteile auskommt.» Also sprach Armin Meili (1893-1981), Nationalrat der FDP, gewesener Direktor der Landesaustellung von 1939, Grossarchitekt und einer der Väter der Landesplanung. In der NZZ hatte er im Dezember 1950 in einer dreiteiligen Artikelserie die Titelfrage eindeutig beantwortet: Ja. Die Redaktion der NZZ hatte den Sonderdruck kurz eingeleitet: «Organisch lässt sich für unsere Verhältnisse eine Lösung nur aus einer Gesamtkonzeption heraus entwickeln.» Feststellung 70 Jahre danach: Immer, wenn die Politik nicht weiss, was tun, kommt der Schrei nach der Gesamtkonzeption. Organisch übrigens, war das Leitwort der Fünfzigerjahre. Meili macht zuerst die Hausaufgaben, stellt fest, dass es nicht gelingt, «einen Stadtrand zu stabilisieren». Mit Leidenschaft werde gegen die Verstädterung gekämpft, vergeblich. Damit werde nur «die Unordnung gebremst, nicht...