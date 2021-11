Carter war der Klage- und Fragetyp. Er betrachtet Bern und seine Leute mit einem ethnografischen Blick und findet wenig Trost, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 22.11.2021 13:45

Ja, an ihn erinnere ich mich. In den Fünfzigerjahren war er für den Bub, der ich war, eine gruslige Sensation: Der Neger! Er ging ganz normal durch die Stadt, ich sah ihn auf dem Schulweg und war elektrisiert: Ein schwarzer Mann! Er war der einzige in Bern. Es soll Eltern gegeben haben, die, wenn sie mit ihm und Freunden, nach Beizenschluss (so um 23 Uhr!), zum Schlummertrunk nach Hause kamen, ihre Kinder weckten, damit diese einen echten Neger besichtigen konnten. Kein Wunder, fühlte er sich unbehaglich. «Alle. Männer, Frauen, Kinder, Hunde, Katzen und andere Tiere, starren mich an – die ganze Zeit.» Vincent O. Carter lebte von 1953 bis 1957 als freier Schriftsteller, Englischlehrer, Radiomitarbeiter, Journalist und gelegentlicher Schauspieler in Bern. Er kam im richtigen Moment, um die geschichtsgeschwängerte Bernerluft einzuatmen, denn er kam, als mit einem grossen Umzug die 600 Jahre Berns im Bund der Eidgenossen gefeiert wurden. So viel bernische Selbstgerechtigkeit gab es vorher und nachher ni...