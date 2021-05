Axonometrien im Massstab 1:10 prägen das Buch. Sie sollen ein Gefühl für die Konstruktion vermitteln, darum sind Beschriftung und Vermassung rar. Fotos: Guillaume Musset

Axel Simon 08.05.2021 08:00

Baukörperwelten 171 Axonometrien im Massstab 1:10 bilden das Rückgrat des neuen Lehrbuchs ‹Konstruktion› der beiden ETH-Dozenten Daniel Mettler und Daniel Studer. Sie zeigen Tragwerke und Gebäudehüllen zeitgenössischer Häuser. 08.05.2021 08:00

Die Zeichnungen haben etwas Kaltblütiges. So, als habe jemand die Baukörper mit einem Skalpell aufgeschnitten, sie Schicht für Schicht freigelegt, von der Putzepidermis übers gemauerte Fleisch bis zu Gebälkgerippe und Gelenklager. Ein anatomischer Blick aufs Haus, der zeigt, was in der gebauten Wirklichkeit unbedingt verborgen bleiben sollte, weil sonst der Baukörper Schaden nimmt. ###Media_2### 171 solcher Axonometrien im Massstab 1:10 sind, um im Bild zu bleiben, das Rückgrat des Lehrbuchs von Daniel Mettler und Daniel Studer. Sie zeigen Tragwerke, Gebäudehüllen und Ausbauten zeitgenössischer Häuser. An der ETH Zürich bringen die beiden Dozenten den frischen Architekturstudierenden Konstruktion nahe. «Architektur konstruieren bedeutet die Kontrolle behalten und die Idee stärken», schreiben sie. Und Konstruktion lehren bedeutet, so schliessen wir aus dem Buch, Lust wecken. Es ist ein wunderbar strenges Objekt, ein handlich-dickes Handbuch aus gelblichem Papier, geschrieben in 23 Punkt gross...