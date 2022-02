Während der Stadtwanderer für Leute wie Ernest Brantschen nur Verachtung übrig hatten, sind heute die Enkel daran, die Generation von 1950 bis 1980 neu zu bewerten.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 07.02.2022 16:10

Bauen nicht reden Nach dem Krieg gingen die Schleusen auf. Im Strom der Hochkonjunktur schwamm auch der St.Galler Architekt Ernest Brantschen. Mit dem Untertitel «Bauten und Projekte» ist das Buch bereits zusammengefasst. 07.02.2022 16:10

«So selbstbewusst und vielleicht auch geschäftstüchtig er gelegentlich aufgetreten sein mag, so wenig verspürte er das Bedürfnis nach genialischem Gestus und Ego-Pflege. Vielmehr griff er auf, was er brauchen konnte, und verwandelte es sich an. Das war ein handwerkliches, baumeisterliches Selbstverständnis des Architekten.» Das steht im Vorwort von Gerhard Mack und ich überlege mir: Reinhard, Helfer, Stücheli? Jedenfalls einer aus der glücklichen Generation, die nach dem Krieg les trentes glorieuses mitmachen und mitgestalten durften, die Praktiker also. Diesmal geht es um den Architekten Ernest Brantschen (1922-1994). Ort der Handlung ist die Ostschweiz, genauer St. Gallen. Dorthin kommt der Walliser aus dem Mattertal nach seinem Studium auf Anraten seines Diplomvaters Hans Hofmann. Ernst Hänny & Sohn heisst die Firma, der Senior ist bereits 69, der Junior stirbt 1951 mit 36, die Firma heisst nun Hänny & Bratschen, zwei Jahre später Ernest Brantschen, Architekt. Er versanktgallerte sich...