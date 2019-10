Das Buch gibt dreissig Gespräche unkommentiert wieder.

Andres Herzog 30.10.2019 16:00

Auf 220 Seiten gibt das Buch «Accounts» dreissig Gespräche ohne weiteren Kontext wieder, die die britische AE Foundation zwischen 2011 und 2016 mit Architekten und Architektinnen geführt hat. Rund die Hälfte davon stammen aus der Schweiz, dazu gehören jüngere und arrivierte Architekten, von Raphael Zuber bis Luigi Snozzi. Penny Lewis und Samuel Penn, der in St.Gallen aufgewachsen ist, gründeten die Foundation for Architecture and Education 2011 in Edinburgh als unabhängige Organisation, um den ungezwungenen Gedankenaustausch zwischen Architekten zu fördern. Am 8. November um 19 Uhr bereden nun Angela Deuber, Pascal Flammer, Oliver Lütjens und Thomas Padmanabhan bei Hochparterre Bücher in Zürich die Frage: «The importance of being serious?»