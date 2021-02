Sabine von Fischer hat «eine Geschichte der wissenschaftlichen Forschung in den akustischen Laboratorien und den alltäglichen Umgang mit den Tönen, Klängen und Geräuschen der Architektur des Wohnens und Arbeitens» geschrieben.

Akustik war ein Fach, das um 1970 an der ETH Anselm Lauber unterrichtete und alle Architekturstudenten schwänzten. Was ich damals verpasst habe, habe ich nun nachgelesen. Akustik ist angewandte Wissenschaft.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 22.02.2021 10:19

Archis hört die Signale! Akustik war ein Fach, das um 1970 an der ETH Anselm Lauber unterrichtete und alle Architekturstudenten schwänzten. Was ich damals verpasst habe, habe ich nun nachgelesen. Akustik ist angewandte Wissenschaft. 22.02.2021 10:19

Ich stand im neuen Konzertsaal des Kultur- und Kongresszentrums Luzern und staunte. Mir wurde erklärt, was der Vorzeigeakustiker Russell Johnson alles unternommen hatte, dem Dirigenten Claudio Abbado zu genügen. Über meinem Kopf sah ich einen Kranz von Echokammern, grösser, mächtiger, teurer als Theaterlogen. Die und der über dem Podium hängende Baldachin, so erklärte man mir, seien nötig, um die Akustik zu steuern. Es handle sich schliesslich um den besten Musiksaal der Welt. Seither weiss ich, Akustik ist angewandte Wissenschaft. Wer wissen will, wie es dazu kam, kann das nachlesen bei Sabine von Fischer, die «eine Geschichte der wissenschaftlichen Forschung in den akustischen Laboratorien und den alltäglichen Umgang mit den Tönen, Klängen und Geräuschen der Architektur des Wohnens und Arbeitens» geschrieben hat. Das beginnt mit der Objektivierung und da treffe ich schon auf den Helden der Geschichte, den Titularprofessor der ETH Zürich Franz Max Osswald (1879-1944), der im Unte...