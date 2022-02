Gleich zwei Nachschlagewerke thematisieren das preisgekrönte Aufstockungsprojekt K118 in Winterthur: ein Handbuch über zirkuläres Bauen und ein Rechtsratgeber.

Julia Hemmerling 09.02.2022 14:02

Eine Auseinandersetzung mit dem Thema ‹Bauteile wiederverwenden› verspricht das ‹Kompendium zum zirkulären Bauen› in seinem Untertitel. Ein Nachschlagewerk anhand eines einzigen Fallbeispiels, des Pilotprojekts K118 in Winterthur. Geht das? Ja, das geht – indem Reportagen, Studien und Dokumentationen zum Projekt des Baubüros In Situ ergänzt werden durch Essays und Debatten interdisziplinärer Experten zu aktuellen und historischen, konkreten und theoretischen Beispielen. Es richtet sich an Architektinnen, Bauherren oder Unternehmerinnen und dient – zurzeit wohl alternativlos – als Nachschlagewerk für beginnende Wiederverwender. Die Gestaltung der Buchseiten unterstreicht den Inhalt: Auf wenige Hochglanzseiten folgt Recyclingpapier, sorgfältig und ansprechend verarbeitet. Um Wiederverwendung geht es also nicht nur beim Inhalt, sondern auch beim Medium. Die Notwendigkeit, beim Bauen mit wiederverwendeten Bauteilen von konventionellen Wegen abzuweichen, Querverbindungen herzustellen und rück...