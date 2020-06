Schlicht Aire heisst das Buch, das die Macherinnen und Macher selbst über ihr Werk herausgegeben haben.

Die Renaturierung der Aire bei Genf ist ein Erfolg. In einem Text- und Bilderbuch berichten die Macher über das Werden und das Wesen dieses Landschaftsraums. Lediglich die Produktion des Buchs überzeugt nicht.

Rahel Marti 15.06.2020 10:11

Aire durch und durch Die Renaturierung der Aire bei Genf ist ein Erfolg. In einem Text- und Bilderbuch berichten die Macher über das Werden und das Wesen dieses Landschaftsraums. Lediglich die Produktion des Buchs überzeugt nicht. 15.06.2020 10:11

Die Renaturierung der Aire bei Genf ist ein Erfolg geworden. Sie hat einen Strauss Preise und zur Krönung letzten Herbst den Landschaftspreis des Europarats erhalten. Eine schöne Überraschung, hat die Schweiz doch zum ersten Mal an der Ausschreibung teilgenommen. Worin besteht die Attraktion der Aire? Da ist einmal der wunderbare Park, von der interdisziplinären Gruppe Superpositions erdacht, entworfen und gebaut. Das Flüsschen wurde aus dem Kanal in ein breites Bett entlassen, wo es seinen Lauf selbst bahnt. Bagger hatten Furchen im Rautenmuster vorgespurt, um dem Wasser viele Rinnen anzubieten. Schon ein Jahr später hatte die Strömung Kies, Sand und Schlamm verschoben und das Muster überformt. Das faszinierende, an Land Art erinnernde Gelände ist wie ein Freiluftlabor, das die Menschen teilhaben und über natürliche Vorgänge staunen lässt. Darüber hinaus schützt die neue Gestaltung die angrenzenden Gemeinden im Fall eines Hochwassers, und der ökologische Umbau hat für die Tier- und Pflanze...