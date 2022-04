Michael Sorkin hat vor seinem Tod 250 Dinge versammelt, die Architekten wissen sollten.

Andres Herzog 22.04.2022 11:23

250 Denkanstösse Der Architekturkritiker Michael Sorkin versammelte vor seinem Tod 250 Dinge, die Architektinnen wissen sollten. Seine eigenwillige und humorvolle Sammlung zelebriert die Vielfalt des Berufs. 22.04.2022 11:23

Architektur ist eine Generalistendisziplin. Es gibt kaum ein Bereich, über den eine Architektin nicht zumindest ein bisschen Bescheid wissen sollte. Was alles dazu gehört, zeigt ein kleines Buch des amerikanischen Architekten und Architekturkritikers Michael Sorkin. Er hat vor seinem Tod im Jahr 2020 250 Dinge versammelt, die Architekten wissen sollten. Nun ist das Buch auf Deutsch erschienen. Zum Anforderungskatalog gehören der Goldene Schnitt, die Masse eines Sportplatzes oder der Nolli-Plan. Architektinnen sollten aber auch «den Geruch von Beton nach einem Regen», «die Freuden von Vororten» und «die Hälfte dessen, was ein Londoner Taxifahrer weiss» kennen, findet Sorkin. Entstanden ist eine eigenwillige und humorvolle Sammlung über die Vielfalt des Architektenberufs, die in der heutigen Zeit der Spezialisierung immer öfter in Frage gestellt wird. Doch Architektur begreifen kann nur, wer sie umfassend versteht. Wer also «das Gefühl von kühlem Marmor unter den nackten Füssen» kennt und weiss, «was der Ziegelstein wirklich will» oder «woher der Wind weht»....