Im Video erklären Alex Ramseier und Nora Molari vom Architekturforum Biel wieso der Architekturführer Unterstützung braucht.

2005 gab das Architekturforum den ersten Architekturführer Biel heraus. Er beinhaltete eine Liste der wichtigsten Gebäude seit 1920 und verortete diese auf einer grossen, ausfaltbaren Karte. Das Buch, das in der Edition Hochparterre erschien, ist seit Jahren vergriffen. Nun legt das Architekturforum eine aktualisierte Neuauflage nach. 100 Bauwerke, Plätze und Parkanlagen will der Verein darin in viel Fronarbeit auf deutsch und französisch in Text, Plan und Bild dokumentieren. Neu werden auch Spazier- oder Velorouten vorgeschlagen, mit denen man die Stadtlandschaft erleben kann. Texte zur Stadt- und Wirtschaftsgeschichte sowie zur städtebaulichen Entwicklung Biels ergänzen den Katalogteil.

Einen grossen Teil der Finanzierung haben bereits viele Stiftungen und Private gesichert. Noch sind aber nicht ganz alle Posten bezahlt. Um das Projekt zu realisieren, sucht das Architekturforum Biel deshalb mit einem Crowdfunding auf Wemakeit Ihre Unterstützung. Es warten Belohnungen wie das Buch selber oder eine Erwähnung im Buch mit Namen oder Firmenlogo.