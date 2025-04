Die Neuerscheinung im Hauptverlag zeigt eine grosse Bandbreite an Möglichkeiten, wie Permakulturen geplant werden können.

Nevio Stauffacher* 07.04.2025 09:48

Am Anfang steht die Beobachtung. Erst wenn die notwendigen Informationen zum Ort und seinen Umwelteinflüssen gesammelt sind, kann die Planung beginnen. Nur mit diesem Vorwissen können alle Elemente – wie Trockensteinmauern, Wildhecken und Obstbaumgilden – standortgerecht platziert werden, damit sie ihre Funktion im System erfüllen. Ziel ist es, ein möglichst selbstregulierendes System zu entwerfen, in sich zusammenhängend und zu einem Kreislauf geschlossen.

Das neu erschienene Buch ‹Planungspraxis Permakultur› widmet sich dem zukunftsfähigem Landschaftsdesign. Im Mittelpunkt steht der Planungsprozess von Permakultur-Systemen für Freianlagen, Landschaften und Siedlungen. Das Buch behandelt die Permakultur als Planungsstrategie für grosse und kleine Projekte der Landschaftsarchitektur. Die bilderreich gestaltete Publikation legt den Schwerpunkt auf Entwurfsbeispiele. Sie sind ausführlich beschrieben und übersichtlich gestaltet und belegen, wie wichtig die Beobachtung der Landschaft und die Sammlung von Daten der Gegebenheiten zu Beginn der Planung ist. Die Publikation liefert einen kleinen, aber feinen Einstieg in die Prinzipien der Permakultur. Im Weiteren behandelt es thematisch verschiedene aktuelle und zukünftige Herausforderungen wie Starkniederschläge oder Trockenzeiten und liefert Ansätze, wie Planer:innen damit umgehen können. Dazu gibt es Designs für von Wasserretentionsräume, Agroforst, Swales und vieles mehr.

Leider fehlen einige Aspekte, die für die konkrete Umsetzung von Projekten notwendig sind. So findet die Leserin keine Liste mit Permakultur Elementen und welchen Nutzen sie im System haben. Auch fehlen Baupläne von konkreten Projekten oder das nötige Pflanzenwissen für deren Umsetzung. Somit liefert das Buch nicht alles Wissen, das ein Landschaftsarchitekt braucht, um ein Permakultursystem umzusetzen. Es hat vielmehr zum Ziel, viele kreative Designideen und ein grundsätzliches Verständnis für Permakultur-Systeme zu vermitteln und zeigt eine grosse Bandbreite an Möglichkeiten, wie deren Planung realisiert werden kann.





* Nevio Stauffacher macht die Ausbildung zum Permakultur-Designer/Praktiker an der Akademie ‹Down to Earth› in Feldbach (ZH).