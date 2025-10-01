Der Roman ermöglicht einen Blick ins Innere des Apparats der DDR, schreibt der Stadtwanderer..

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 01.10.2025 10:52

Schweigen ist Untergang

Mitte der Neunzigerjahre war ich ein halbes Jahr in Berlin. Die Deutsche Demokratische Republik war seit kurzem verendet, ich besichtigte ihre Hinterlassenschaft, galt sie doch unter Meinesgleichen einst als das bessere Deutschland. Ich fragte viele Leute, warum die DDR nicht funktioniert habe? Wegen denen, war die Antwort. Wir hätten schon gewusst wie, die aber waren zu blöd, zu vernagelt. Immer klagten die Unteren über die Oberen. Oben das war eine ferne Regierung, unten, die, die die Dinge zum Laufen bringen mussten. Zusammenfassend: Honecker der Idiot! Als persönliche Rechtfertigung mag das genügen, doch als Erklärung ist es nicht ausreichend. Die fand ich im Roman «Das Narrenschiff». Er ermöglichte mir einen Blick ins Innere des Apparats. Ich las einen klassischen, herkömmlich gebauten Roman: Der grosse Bogen, am Zeitfaden ordentlich aufgereiht, drei Generationen, drei Paare, 40 Jahre, kurz die Geschichte der DDR. Es geht um Karrieren, um den Aufstieg in der Hauptverwaltung, Lebensläufe. Alle Romanfiguren arbeiten für den Arbeiter- und Bauernsaat, will heissen, sind ihm ausgeliefert. Niemand hat sein Leben in der eigenen Hand. Alle werden planvoll-willkürlich eingesetzt. Da ist der Ökonomieprofessor, Mitglied des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei SED, Jahrgang 1901, ein deutscher Kommunist, vor den Nazis nach Moskau geflohen, dort Mitarbeiter der zweiten Internationale und Erdulder des stalinistischen Terrors. In Moskau hat er schweigen gelernt. Er kam mit Ulbricht und Genossen 1945 zurück nach Deutschland, um das bessere aufzubauen. Und bald beginnt die Trennung zwischen wir, die gewusst haben wie und denen, die vernagelt sind. Der Herr Professor, hochgeachtet und berühmt, redet ins Leere. Man hört ihm geduldig zu und tut das Gegenteil. Er kennt alle im Apparat, kann für seine Leute auch etwas bewirken, ein anständiger Mensch, doch...