Benedikt Loderer, Stadtwanderer 15.04.2025 16:30

Da ist David, ein Anthropologe, der die Probe aufs Exempel versucht und ins Poitou, einer Sumpfgegend im Westen Frankreichs reist, das Land- und Dorfleben zu untersuchen. Ein Feldforscher. Seine Dissertation, die er da schreiben will, soll ihm ein Trittstein zu seinem akademischen Aufstieg werden. So ein Intellekteli wie ich einst war, als ich so um 1980 dissertierend die italienische Stadt Fabriano untersuchte. Klar gingen wir beide in die Dorfbeiz, biederten uns dort an und erfuhren einiges, das wir nicht einordnen konnten, das aber spannend tönte. David trifft auf den dicken Wirt, den Totengräber, der auch Bürgermeister ist, auf Lucie, die Aussenseiterin, Mathilde, die Schlummermutter, kurz, er lernt das Personal kennen. Ein Anthropologe weiss: Ein Dorf besteht aus Menschen, nicht Gebäuden. Er macht Interviews mit den Leuten, tut, was ein Dissertant halt so tut. Tagebuch führen zum Beispiel.



Dann gerät die Erzählung in Bewegung. Jedes der sechs eingestreuten Lieder gibt den Anstoss, eine neue Geschichte zu erzählen, eine tragische jedes Mal. Mord aus Eifersucht zum Beispiel. Überhaupt ist sehr viel Mord und Selbstmord anzutreffen im nebelverhangenen Poitou. Hätte ich es nicht schon gewusst, das Buch hätte es mir beigebracht: Auch auf dem Land wohnt das Verbrechen, der Verrat und die Rachsucht. Sie ist in den Gehirnen eingebrannt, ohne dass man darüber redete. Lauter nie verheilte Geschichten über die man sehr laut schweigt.



Mein Herz schlug für den Dorfpfarrer Largeau, der seinen Geschlechtstrieb mit dem Glauben bekämpft – ein hoffnungsloses Verfahren. Das Begehren führt zu Schuldgefühlen, die das Begehren nicht löschen. Doch ist dieser Priester ein Vertreter des ausgestorbenen Frankreichs, er ist der letzte Dorfpfarrer, nach ihm gibt es nur noch Reisepriester, die wie Versicherungsvertreter von Dorf zu Dorf eilen. Mit dem Abbé Largeau verschwindet auch der Dorfladen, der Bäcker, der Veterinär, das Dorfleben. Nur noch das Angler-Bistrot hält sich, solange der dicke Wirt noch lebt. So ist das Buch auch eine Nahaufnahme der heutigen, französischen Zustände. Es sieht düster aus im flachen Lande. Wer kein Auto hat, ist quasi invalid.



Ich komme zu Hauptstück, dem Bankett der Totengräber, das dem Buch den Titel gab. La grande bouffe, an der Rabelais kräftig mitschrieb. Ich gestehe, dass ich mich zu langweilen begann. Die endlose Aufzählung der Speisen, Weine und Schnäpse zieht sich in die Überlänge. Die philosophischen Reden sind zwar aus den Quellen geschöpft, doch mir ging's wie einigen der Totengräber, ich passte nicht auf und erfasste die Tiefe der Gedanken nicht. Mathias Enard beweist seine Bildung und Belesenheit, er schrieb ein Buch für Leute mit einer A-Matur. Geist und Frass treffen sich zwar, Funken aber schlagen sie nicht, nicht bei mir jedenfalls. Den Schlussakord hingegen, den fand ich überzeugend: Jeder der Gäste muss eine neue Wendung für das Sterben hersagen. Von «Abkratzen» bis «Zwilchhemd fassen».



Es folgen Schauergeschichte und Gräueltaten und die Menschwerdung Davids, des Anthropologen. Er wendet sich der Wirklichkeit zu und die heisst Landwirtschaft. Er wird Gemüsebauer. Das Buch steuert auf ein Happyend zu, denn David und Lucie verbünden und verbandeln sich. Die beiden werden ein Paar und gründen eine Firma, die Obst und Gemüse pflanzt, pflegt und verkauft, mit grünem Bewusstsein und Direktverkauf selbstverständlich. Ein etwas altväterisches Ende, schon der Füsilier Wipf wird am Schluss zum Bauern. Ich, der Leser kriegte als Trost, nach einem Bad in Blut und Scheisse, einen Hoffnungsschimmer zur Seelenreinigung. David hat das Jammertal durchwatet und findet nun in der Kleinlandwirtschaft wieder festen Grund. Il faut cultiver son jardin.



Das Buch ist stark. Ich las es mit Beklemmung. Es hat mir stossweise einen flachen Atem beschert. Ich las es nicht unbeteiligt und mit gefahrlosen Respektabstand. Das liess es nicht zu. Ich schwamm darin und rang um Atem. Es packte mich. Mehr kann ein Buch nicht leisten.



PS: Ich hätte es auf Französisch lesen sollen. Die Speisefolge macht in der deutschen Übersetzung keinen Appetit.