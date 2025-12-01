Casascura in FlÃ¤sch. Fotos: Ralph Feiner

KÃ¶bi Gantenbein 01.12.2025 17:41

Ein Architekt von GeblÃ¼t entwirft nicht nur HÃ¤user, er sagt sich selber und der Welt und der Nachwelt, warum er was wie tut. Und also hat Kurt Hauenstein zusammen mit seiner Mitarbeiterin Lena Peters ein Buch herausgegeben. Gut neunzig Bauten fÃ¼hrt sein Werkverzeichnis seit 1998 auf â€“ diese Jahreszahl ist wichtig, denn es gibt ein Hauensteinleben vorher und nachher. Â«VorherÂ» war ZÃ¼rich â€“ auch da entstanden HÃ¤user, die ein Buch hergÃ¤ben. Â«NachherÂ» ist FlÃ¤sch, ein DÃ¶rflein im Churer Rheintal, wohin Kurt 1998 gezÃ¼gelt ist. Neunzehn der neunzig Bauten widmet Kurt Hauenstein einen grossen Auftritt im Buch. Sie zeigen, wie er mit seinem Atelier in den letzten 25 Jahren seinen Beruf als Dorfbaumeister entwickelt hat. In GraubÃ¼nden und St. Gallen, vorab aber an seinem Wohn- und Arbeitsort FlÃ¤sch. Im DÃ¶rflein hat er Ã¼ber zwei Dutzend HÃ¤user renoviert, um- und ein paar neu gebaut: WohnhÃ¤user, WeingÃ¼ter, Ã¶ffentliche Bauten, grosse HÃ¤user und kleine wie die wohl schÃ¶nste Station fÃ¼rs Postauto, wenn nicht in der Welt, so doch in GraubÃ¼nden. Auch in der Debatte um die Dorfplanung, die FlÃ¤sch vor 15 Jahren den Wakkerpreis eingebracht hat, war er massgeblich beteiligt und als Ratgeber hat er manch einen Knopf lÃ¶sen helfen. ###Media_2### Er kam aus der Stadt und wurde ein DÃ¶rfler und steigt immer wieder ins Auto â€“ fort aus der Enge ins Unterland oder nach Italien. Ein Plan im Buch fasst sein Bauen fÃ¼r und mit dem Dorf zusammen. Zusammen mit Gion Caminada aus Vrin und Armando Ruinelli aus Soglio bildet Kurt Hauenstein das Dreigestirn der Dorfbaumeister in GraubÃ¼nden. Und wie die zwei hat auch er dafÃ¼r von der Regierung einen Kulturpreis des Kantons GraubÃ¼nden erhalten. Und wie die zwei hat er seine Eigenart entwickelt â€“ er studiert den Bestand und scheut sich nicht, ihm das Neue und auch Ungewohntes beizufÃ¼gen. Mit Bedacht will er als Architekt ein Autor sein â€...