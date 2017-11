Design Preis Schweiz: Die Gewinner

Text: Lilia Glanzmann / 3.11.2017 20:11

Foto: zVg

45 Projekte in zwölf Kategorien waren nominiert: Communication, Fashion, Furniture, Product – Consumer Goods, Product – Investment Goods, Research, Spatial, Textile, Rado Star Prize for Young Talents, Swiss Textiles Prize for Young Fashion and Textile Entrepreneurs, Swiss Energy Lighting Prize und den neuen Design Leadership Prize. Aus ihnen wählte die Jury die 13 Gewinner des ‹Design Preis Schweiz› – sehen Sie in der Bildergalerie, wer gewonnen hat.