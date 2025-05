Das IBA'27-Festival ist in der ganzen Region präsent.

Die Internationale Bauausstellung 2027 in Stuttgart rückt näher. Was erwartet uns an der grossen Schau? Am IBA’27-Festival #2 gewähren die Macherinnen Einblicke in die Werkstatt.

20.05.2025 19:06

«Und wo sind die Parkplätze?» Wer in Stuttgart ein Bauprojekt plane, so erzählen lokale Fachleute, höre diese Frage stets zuerst. Kein Wunder, schliesslich haben Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach im ausgehenden 19. Jahrhundert hier das Auto erfunden. Bis heute beschert die Automobilindustrie der Region Stuttgart Reichtum, Ansehen, viele Arbeitsplätze und noch mehr Verkehr. Was wäre da naheliegender, als die Eröffnung des zweiten Festivals der Internationalen Bauausstellung 2027 Region Stuttgart (IBA’27) in einem Parkhaus zu feiern? Gut 250 Menschen zog es am Abend des 9. Mai zum Auftakt der zweiten Zwischenstandschau im neuen Parkhaus am Bahnhof in Wendlingen, einer Kleinstadt südöstlich von Stuttgart. Der ovale Zweckbau ist eins der ersten fertiggestellten IBA’27-Projekte und soll als solches den Weg in eine klimagerechte, lebenswerte und, ja, auch autoarme Zukunft der Region weisen. ###Media_2### ###Media_3### Seine fünf Geschosse sind abgesehen von Fahrbahnbelag und Treppenhäusern vollständig aus Holz gefertigt. Dank Schraubverbindungen lässt er sich dereinst einfach ab- und anderswo wieder aufbauen – oder vor Ort umnutzen. Die Architekten haben die Möglichkeit eines geschossweisen Umbaus in Wohn- oder Arbeitsräume beim Entwurf bereits eingeplant. Bestandspflege statt Autoren-Architektur «Die IBA will heute zeigen, was in 20 Jahren die Normalität sein wird», sagt Intendant Andreas Hofer vor einer Reihe aufgehängter Plakate stehend, die die derzeit 32 IBA-Projekte vorstellen. Es ist Tag fünf des zweiwöchigen Festivals, und das Team der IBA’27 hat zu einer «Führung» durch die künftige Ausstellung eingeladen. Rund 50 Leute haben sich zum Feierabendanlass im ‹Raum der IBA’27› mitten in Stuttgart eingefunden. Viele von ihnen haben zuvor bereits an Baustellenführungen und Projektvorstellungen teilgenommen, die das reichhaltige Festivalprogra...