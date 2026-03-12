Wie selbstverständlich sitzt die Aufstockung auf der denkmalgeschützten Werkstatt. Fotos: Geraldine Recker

Niklas Nalbach 12.03.2026 14:00

Zurück zur Bauhütte Im Hinterhof am Basler Bläsiring stockten squadra und Heini Dachler einen Längsbau – planend und selbstbauend, Lärm und Mietzins balancierend, beweisend wie Gewerbe in einer durchmischten Stadt bleiben kann. 12.03.2026 14:00

Durch das Vorderhaus am Basler Bläsiring betritt man den asphaltierten Hinterhof mit zwei grossen Kastanien und informellen Gewerbebauten. Einst arbeiteten Karosseriespengler*innen oder Hersteller*innen von Blechspielzeugen im Erdgeschoss der 1986 gebauten Werkstatt. Noch immer kreischen die Kreissägen in der alten Schreinerei neben dem von Squadra und Heini Dachler aufgestockten Längsbau. Statt wie üblich nur die Hülle zu erhalten, hatten sich Planer*innen und Denkmalpflege darauf geeinigt, das fürs Basler Matthäusquartier typische Hinterhofgewerbe zu bewahren. Zu Beginn zog das Kollektiv Squadra in eine der Wohnungen und eröffnete eine Art Bauhütte. Es hat nicht nur geplant, sondern auch vieles selbst gebaut. Befreundete Handwerker*innen aus den letzten Hinterhofbetrieben im Kleinbasel unterstützten bei den Abläufen und der Konstruktion. Situativ bauen heisst, Details vor Ort zu entwickeln statt viel Zeit in die Planung zu stecken. ###Media_2### ###Media_3### Zuerst musste der alte Dachstuhl runter. Der Hinterhof diente zur Lagerung der wiederverwendeten Sparren. Mit einer Schwalbenschwanzverbindung versehen, ruht das alte Gebälk nun als Längsbalken auf dem neuen Dach. Im Inneren liegt die Dämmung hinter den unbehandelten Dreischichtplatten der Decke. Ein Dämmputz isoliert die drei Bruchsteinwände zu den Nachbar*innen. Im Geschoss darunter bieten von innen aufgesetzte Holzträger Platz für eine zusätzliche Dämmschicht und verstärken die ausgefachten Riegelwände des Bestands. Die dünne Balkonkonstruktion aus verzinktem Stahl hängt an den von innen nach aussen laufenden Querbalken des Dachs. Durch eine Planetdichtung der Balkontüren bleiben die Übergänge zwischen innen und aussen schwellenlos. Normalerweise ruhen die Maschinen nach Abschluss der Baustelle. Hier sind sie Teil der Nachbarschaft. Damit Gewerbe und Wohnen nebeneinander stattfinden können...