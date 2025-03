In der neuen Talstation der Standseilbahn beginnt die Fahrt auf den Chäserrugg. Fotos: Daisuke Hirabayashi

Zum Après-Ski im Bahnhof Das neue Gebäude der Talstation Unterwasser von Herzog & de Meuron bietet der Standseilbahn einen Raum, der eines Bahnhofs würdig ist. 01.03.2025 08:00

Der Fremdenverkehr auf dem Chäserrugg vertraue mehr der Architektur als der Hüttenromantik, schrieben wir 2015 in Hochparterre über die Bergstation von Herzog & de Meuron. Die grandiosen Räume hoch oben auf 2262 Metern haben einen grossen Atem. Das neue Gebäude der Talstation bereitet die Gäste nun darauf vor. Glänzend wartet im Dorf Unterwasser die Standseilbahn in einem Raum, der eines Bahnhofs würdig ist. Die Holzsparren des Satteldachs formen die Decke: zunächst flach geneigt wie das weit auskragende Vordach, dann spitzer, der Neigung des Hangs folgend. Das feuerrote, unter Mitarbeit der Architekten erneuerte Bähnli erklimmt den Hang des Iltios schon seit 1934. Noch immer fährt es über das gemauerte Viadukt von damals, denn dieses steht unter Schutz. Seit den 1970er-Jahren führt am Ende der Strecke eine Gondelbahn weiter hinauf auf den Gipfel. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Auch ohne Romantik: Der neue Bahnhof in Unterwasser erinnert an eine grosse Hütte. Von der offenen Halle gelangen die Gäste rechts in ein Café und links in den Empfangsbereich mit Information – zwei hohe hölzerne Räume, die für die äussere Erscheinung spektakulär geformt und sorgfältig gefügt sind. Es gibt Ticketschalter, Schliessfächer und eine WC-Batterie mit Trennwänden aus Wellblech. Auch der Warenumschlag bekommt Platz. Eine Überraschung ist die imposante Bürohalle, die von der Klangwelt Toggenburg genutzt wird. Eine Solaranlage auf dem Dach sorgt für sauberen Strom. Von dort oben tröpfelt Quellwasser aus einem verbeulten Fallrohr in ein Becken: Unter dem Vordach empfängt der markante ‹Unterwasser Brunnen› die Gäste, locker geformt aus Steinbossen des abgebrochenen Stationsgebäudes. Der Brunnen stammt aus der Feder von Jacques Herzog persönlich – ein Wunsch der Bauherrin Mélanie Eppenberger, für die Herzog & de Meuron hier den sechsten Bau reali...