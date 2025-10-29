Personalwechsel beim AHB: Der neue Direktor heisst Enrico Slongo. Fotos: zvg

Der Zürcher Stadtrat hat eine Nachfolge für Wiebke Rösler Häfliger gefunden: Enrico Slongo tritt per ersten April 2026 die Stelle als Direktor des Amts für Hochbauten an.

17 Jahre lang prägte Wiebke Rösler Häfliger als Direktorin des Amts für Hochbauten die Stadt Züricht. Im Frühjahr war bekannt geworden, dass sie sich per Mitte April 2026 vorzeitig in den Ruhestand begibt. In der folgenden Stellenausschreibung warb die Stadt mit einem Posten, der das Stadtbild prägen wird.

Wer dies tun soll, steht nun fest: Der Stadtrat hat Enrico Slongo zum Direktor des Amts für Hochbauten ernannt. Dies teilt die Stadt am Mittwoch mit. Enrico Slongo studierte Architektur an der EPFL und erwarb 2013 den Master of Advanced Studies (MAS) in Raumplanung an der ETH. Nach Stationen bei privaten Architekturbüros war Enrico Slongo ab 2013 als Stadtarchitekt der Stadt Langenthal tätig. Seit 2019 arbeitet er als Stadtarchitekt und Vorsteher des Stadtplanungs- und Hochbauamts der Stadt Fribourg. Zudem präsidiert er seit 2020 die Stiftung Baukultur Schweiz mit Sitz in Bern.

Slongo setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch, seine Stelle wird er per ersten April 2026 antreten.