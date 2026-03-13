Plot A: Ende Gelände, Vorbereitungsarbeiten für den Abbruch Fotos: Stefan Günther

Stefan Günther 13.03.2026 09:52

Während am Persischen Golf die Spannungen steigen, rollt eine Zerstörungswelle der anderen Art in Muharraq, Bahrain. Zwischen 2021 und 2023 baute Christian Kerez entlang des Pearling Path vier Parkhäuser. Auf Google Maps steht das Quartett noch immer – doch das Luftbild von 2025 hinkt der Realität hinterher: Bereits Ende Februar 2026 ist Plot C vollständig zurückgebaut. Beim zweiten – Car Park A – fahren die Abbruchbagger auf. Beim dritten und vierten sind die Obergeschosse abgesperrt und leer. Offizielle Informationen, warum die bewegten Betonskulpturen schon nach wenigen Jahren abgerissen werden, gibt es keine. Die Ortsbegehung zeigt ein ernüchterndes Bild: eine Handvoll Autos im Erdgeschoss, darüber gähnende Leere. Steile Rampen, unübersichtliche Fahrwege und heikle Gegenverkehrsführungen erschweren die Nutzung. Wüstensand schleift die transparenten Liftschächte aus PMMA milchig, die UV-Strahlung greift die Stabilisatoren im Kunststoff an, feucht-salzige Meeresluft arbeitet sich an ungeschützten Stahlteilen ab. Beim Car Park A sind die Aufzüge bereits demontiert. ###Media_2### Gespräche vor Ort bestätigen den Eindruck. Bauarbeiter berichten offen vom Abriss. Anwohner erzählen, dass die oberen Geschosse kaum je genutzt wurden. Ein Mann erklärt, dass neben dem abgebrochenen Parkhaus ein Palast für einen Scheich entsteht, der an dieser Stelle mehr Freiraum beansprucht. Ein nicht funktionierendes Parkhaus lässt sich leicht wegargumentieren. Ein Parkhaus ist Infrastruktur – eine Effizienzmaschine. Gerade deshalb wirkt es befremdlich, daraus ein architektonisches Experiment zu machen, und dieses gleich vierfach zu wiederholen. Kerez verweist auf ein nie realisiertes Projekt von Konstantin Melnikov in Paris und vergleicht die Rampen mit Schweizer Bergstrassen. Doch Referenzen ersetzen keine Alltagstauglichkeit. Während man am Persischen Golf langsam be...