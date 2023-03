Das Steildach führt die Dachlandschaft des Blockrands weiter. Die Fassade besteht aus rohem Aluminiumblech, das Fallrohr aus Reststücken. Fotos: Rasmus Norlander

Lukas Gruntz 04.03.2023 08:00

Zirkuläres Experiment Im Kleinbasel hat Architekt Lukas Raeber vier Wohngeschosse auf ein altes Werkstattgebäude gesetzt und dabei das klimagerechte Bauen erprobt. 04.03.2023 08:00

Architekt Lukas Raeber spricht von einem Experiment. Und tatsächlich: Mehrfamilienhäuser, die sich konsequent einer zirkulären Bauweise verpflichten, kann man hierzulande an einer Hand abzählen. Mit seinem ‹Haus für die Kreislaufwirtschaft› sucht Raeber neue Lösungsansätze. An der Efringerstrasse im Kleinbasel erfahren wir mehr: Die Fassade der viergeschossigen Aufstockung einer Werkstatt von 1920 übt sich in Zurückhaltung. Sie ist mit unbehandeltem Aluminiumblech bekleidet, das sich einfach wiederverwenden lässt. Ein Schrägdach mit PV-Anlage krönt das Haus und führt die Traufhöhe der Nachbarhäuser weiter. Ins Auge sticht das mittige Fallrohr, das sich aus Reststücken, bestehend aus Kupfer, Chromnickelstahl und Messing, zusammenfügt. Über eine unscheinbare Tür im Sockel betritt man das Treppenhaus, das pro Geschoss zwei Kleinwohnungen erschliesst. Der Grundriss ist schnell erklärt: Zwischen Brand- und Wohnungstrennwand organisieren sich die Wohnungen um einen Kern, der Bad, Küche, Technikschrank und Garderobe umfasst – und den Wohnraum so vom Schlafzimmer trennt. ###Media_2###Beim Betreten der Wohnung fällt das leise Knarren des Bodens auf. Die Massivholzriemen sind nicht wie bei Neubauten üblich geklebt, sondern liegen unsichtbar geschraubt auf einer Schüttung. Der Schallschutz ist «low tech» gelöst: In den Boden eingelegte Granitplatten sorgen für die notwendige Masse, die den Trittschall zwischen den Wohnungen absorbiert. Die Decke lebt von der Sichtbarkeit der gedübelten Holzbrettstapel. Eine besondere Erfindung entdeckt man im Bad: Wände und Boden sind mit grossformatigen hinterlüfteten Chromstahlplatten belegt – eine Sonderanfertigung der Spenglerei im Besitz der Bauherrschaft. Allgemein ist Aufputz beim zirkulären Bauen Trumpf, sei es bei Elektro-installationen oder Heizungen. «Aufputz gibt einen gestalterischen Rhythmus vor», sagt Raeber...