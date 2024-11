Blick in den Hof der generationengerechten Siedlung Giesserei in Winterthur. Fotos: Hannes Henz

Hannes Hug 26.11.2024 15:53

Wohnen für alle Lebenslagen Unter dem Titel «Generationengerechte Wohn- und Lebensräume gestalten» wagten die Schweizer Wohntage des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) eine Bestandesaufnahme. Ein Lagebericht. 26.11.2024 15:53

«Dann machen wir dann die Alters-WG» — Dies der Grundtenor einer nicht repräsentativen Umfrage im Mittfünfziger-Freundeskreis über die Zukunft des Wohnens. Wie die erwähnte Alters-WG beschaffen, und zu welchem Zeitpunkt sie bezugsbereit sein soll, darüber mögen sich befragten Mittfünfziger im Freundeskreis (noch) keine Gedanken machen. Doch nicht alle üben sich in gelassener Zurückhaltung, was das künftige Zusammenleben betrifft. Aus gutem Grund; in rund 20 Jahren wird nämlich mehr als ein Viertel der Bevölkerung in unserem Land im Rentenalter sein, ein Grossteil davon gar über 80 Jahre alt. Wo und wie werden diese Menschen Zukunft leben? Wie Generationengerechter Wohn- und Lebensraum künftig gestaltet sein soll, stand an den Schweizer Wohntagen 2024 im Zentrum. Am 7. November wurde das weit gefasste Themenfeld anlässlich einer Tagung in der altehrwürdigen Aula Magna der Uni Fribourg aufgerollt. Drei Schlagwörter aus den vielfältigen Referaten und Diskussionen verdienen eine Vertiefung: Nische, Raum und Mensch. Nische Noch ist das generationengemischte Wohnen ein Nischenphänomen. Ein Beispiel für diese Art des Zusammenlebens ist die Siedlung «Giesserei» in Winterthur. In der Präsentation von Leonie Pock (ETH Wohnforum) kommt zur Sprache, worin einer der Knackpunkte für die Mehrheitsfähigkeit des Wohnens, ausserhalb von Stockwerkeigentum und Einfamilienhaus-Cluster, liege; im Engagement. Zwar sei die Gruppe der «Giesserei»-Bewohnenden schwer über sozio-ökonomische Faktoren allein zu fassen, so Pock. Allen sei aber gemein, dass sie die Bereitschaft zum Engagement teilen würden. Da das Älterwerden alle betrifft, die nicht vorher sterben, stellt sich die Frage, wie Anreize gesetzt werden könnten, um Menschen für ein Engagement in gemeinschaftlichem Wohnen zu motivieren, die sich bis anhin nicht um ihre Wohnform im Alter gekümmert haben. Insbeson...