Winterthurer Baukulturhaus wird konkret

Implenia ist auf das Kaufangebot der IG Baukulturhaus für das «Lokhaus» eingetreten. Nun geht das Projekt für eine Plattform für Baukultur in die nächste Phase.

Roderick Hönig   06.11.2025 14:42

Implenia ist auf das Kaufangebot der IG Baukulturhaus für das «Lokhaus» in Winterthur eingetreten. Rund 850‘000 Franken haben Spenderinnen und Gönner auf das Konto der Gruppe seit anfang September einbezahlt oder ihr zugesichert. Aktuell ist die IG Baukulturhaus mit den letzten Vorbereitungen zur Gründung der Baukulturhaus AG und dem Trägerverein beschäftigt. Mit Implenia bereitet sie derzeit den Kaufvertrag vor.

Roderick Hönig
Roderick Hönighoenig@hochparterre.ch
