Bindet viel CO2: Pirmin Jungs Haus des Holzes in Sursee. Fotos: Susanne Goldschmid

Wieviel Holz ist ökologisch sinnvoll? Im ‹Haus des Holzes› diskutierten die Holzbauingenieure Pirmin Jung und Wolfram Kübler über Waldpflege, Holzverschwendung und das Potenzial von Holzbau im Kampf gegen den Klimawandel. 18.01.2023 13:09

Seit sich Bauherrschaften gerne das Prädikat ‹nachhaltig› verleihen, ist Holzbau in aller Munde. Weniger Aufmerksamkeit als die grünen Deckmäntelchen erhält die Diskussion darüber, wofür und wie man Holz zugunsten des Klimas am besten einsetzt. Der Bauingenieur Wolfram Kübler tüftelt mit seinem Team bei Walt Galmarini an materialsparenden Holz-Beton-Verbundsystemen. Beim ‹Haus des Holzes› von Pirmin Jung bestehen sogar die Unterlagsböden aus Holz. Anlässlich der Fertigstellung des Gebäudes diskutierten die beiden über ihre unterschiedlichen Herangehensweisen und ihr gemeinsames Ziel: den Klimakollaps zu verhindern. (Was das ‹Haus des Holzes› architektonisch bietet, erfahren Sie hier.) Pirmin Jung, Wolfram Kübler, Sie beschäftigen sich mit Fragen der Nachhaltigkeit und wollen das klimagerechte Bauen vorantreiben. Wo steht die Bauwirtschaft momentan punkto Klimagerechtigkeit? Und welche Hebel müssen wir als Nächstes betätigen? Pirmin Jung: Ich hatte im Sommer 2021 ein beeindruckendes Erlebnis. Wir haben eine Filiale im deutschen Remagen, wo die Ahr in den Rhein fliesst. Nach den verheerenden Überschwemmungen im Juli halfen unsere Mitarbeitenden dort bei den Aufräumarbeiten. Da realisierten wir, dass all diese zerstörten Häuser nur Schrott hinterliessen, Riesenmengen an Baumaterialien, die für den Moment kostengünstig zusammengepappt worden waren. Das muss sich ändern. Wir müssen so bauen, dass wir die Bestandteile wieder trennen können. Damit wir keine Bauabfälle produzieren, sondern Wertstoffe. Wolfram Kübler: Die wichtigste Aufgabe ist jetzt, das Klima zu stabilisieren. Das gelingt nur, wenn wir unseren Treibhausgasausstoss massiv verringern, und dazu benötigen wir klare Zielwerte. In der Europäischen Union sind solche mit dem ‹Green Deal› in Vorbereitung, in der Schweiz gehen wir aber zurzeit eher rückwärts. Nicht einmal die Nachhaltig...