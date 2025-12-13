Hast du eine klare Meinung zum Thema Architektur und Arbeitsbedingungen Wir hören zu! Fotos: Barbara Schrag

Eine breite Diskussion über Arbeitsbedingungen in der Architektur tut Not – mit dieser Überzeugung lancierten wir im September die Serie ‹Arbeitsbedingungen & Architektur› mit dem Auftaktartikel «Raum schaffen für Arbeitskultur» und grosser Umfrage. Die Resonanz war gross: Bis Ende Oktober füllten fast 2‘000 Personen die Umfrage aus und lieferten damit die notwendige Datengrundlage für einen informierten Diskurs. Parallel publizierten wir den Erfahrungsbericht «Warum hat das keine Konsequenzen?» eines Mitglieds von (non-)Swiss Architects über den Berufseinstieg als Ausländer*in der Schweiz sowie von Architektur Basel das Interview mit dem SIA Schweiz «Man ist frei, an einem Wettbewerb nicht teilzunehmen» – und im Januar erscheint ihre Chronologie «Auf dem Weg zum Basler GAV» über die Hürden, kantonale Mindeststandards in der Architekturbranche zu verankern.

Nun seid ihr an der Reihe, liebe Leser*innen! Egal ob ihr Geschäftsführer*innen oder Angestellte seid, praktizierende Architekt*innen oder solche, die der Branche den Rücken gekehrt haben: Wir suchen pointierte Meinungsbeiträge und Erfahrungsberichte. Juckt es euch in den Fingern? Habt ihr nicht nur Kritik, sondern auch Ideen zur Tat? Schreibt uns, Deborah und Palle. Eine Auswahl an interessanten Zuschriften publizieren wir im Frühling.

Im Übrigen geht der Diskurs damit erst los: Zurzeit arbeiten wir an der Auswertung der Umfrage. Die Resultate publizieren wir im Frühling 2026 im Heft und online. Anschliessend wollen wir die Erkenntnisse daraus mit euch allen diskutieren und gemeinsam Veränderungen anstossen. Ein Update dazu folgt in wenigen Wochen. Bleibt auf dem Laufenden, abonniert unseren Newsletter zu Arbeitsbedingungen und testet uns drei Monate lang gratis dank Probeabo – oder löst direkt ein richtiges Abo und unterstützt unsere Arbeit.