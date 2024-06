Im Zeughaus Teufen berichten viele Plakate in Wort und Bild von Protesten – einige davon in der Schweiz. Fotos: Zeughaus Teufen

Widerständigkeit zelebrieren Die Ausstellung ‹Protest / Architektur› läuft noch wenige Tage in der Schweiz. Das Zeughaus Teufen zeigt, wie sich aktivistische Bewegungen der Kraft architektonischer Bilder bedienen. 03.06.2024 11:23

So martialisch sah es hier wohl zuletzt aus, als noch Artilleriegeschütze im Erdgeschoss lagerten. Heute werfen im Zeughaus Teufen vermummte Demonstrierende Steine, Polizisten springen aus landenden Hubschraubern, Bulldozer machen Hütten platt. Mit einem Bild- und Klanggewitter eröffnet der Film die Ausstellung, drastische Kampfszenen, aber auch Suppenküche, Tanz und nachdenkliche Blumenkinder. Im Museumssaal dahinter bedecken unzählige Plakate die Wände bis zur Decke. Ihre Fotos zeigen kunstvoll gebastelte Holzhütten und farbige Kuppelzelte, Baumhäuser und Barrikaden – kurz: Protestarchitektur. ###Media_2### Die Ausstellung zeigt Beispiele widerständigen Bauens von 1830 bis heute – Widerstand für ein Waldstück, das Klima, mehr Demokratie oder die Menschenrechte. Dabei widmet sie sich den räumlichen Aspekten des Protestierens und seiner symbolischen Ausdruckskraft. Wir haben über die Ausstellung bereits vor einem halben Jahr ausführlich berichtet, als sie im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt lief. Nun läuft sie seit Anfang April in Teufen – mit allen Bildern und Inhalten, die das Kuratorenteam aus Frankfurt und Wien erarbeitet hat, jedoch ohne alles Dreidimensionale: die Modelle, Objekte und 1:1-Ausstellungsstücke fehlen im Zeughaus, denn sie zeigt das Museum für angewandte Kunst in Wien zeitgleich. ###Media_3### ###Media_4### Dafür vertieft die Schweizer Variante von ‹Protest / Architektur› den Blick auf die hiesige Protestkultur. David und Lilia Glanzmann, die Co-Leiterinnen des Zeughaus Teufen, haben die Ausstellung mit fünf Schweizer Fallbeispielen ergänzt. Das jüngste ist die ‹Zone à défendre› von Eclépens. Ab Oktober 2020 hielten Klimaaktivistinnen 164 Tage lang einen Steinbruch nahe Lausanne besetzt, um seinen geplanten Ausbau zu verhindern. Der Zementproduzent Holcim machte seit 1953 aus dem Ort einen der zehn grössten Treibhausga...