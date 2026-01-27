bauwende.tools von Countdown 2030 versammelt über sechzig Werkzeuge für zukunftsfähige Architekt*innen. Fotos: bauwende.tools

Der Verein ‹Countdown 2030› versammelt über sechzig digitale Tools. Kuratiert und thematisch sowie nach Planungsphase gliederbar: Ein Must-Use für zukunftsfähige Architekt*innen.

Schwarz und rot, einfach und prägnant: Im gewohnten Look und Feel der Vereinshomepage von Countdown 2030 und des Abriss Atlas kommt die Homepage bauwende.tools daher. Der Titel «Werkzeuge zur Bauwende» verspricht, wonach Architekt*innen sich sehnen: endlich Überblick über die zahllosen Plattformen, Leitfäden, Checklisten, Ökobilanztools, Materialpyramiden, Klimarechner, Reuse-Datenbanken und und und ...

Tatsächlich: Stolze 63 Tools sind hier versammelt. Unter ‹Entdecken› lassen sie sich nach sechs Themenbereichen durchstöbern, unter ‹Suchen› nach Anwendungstyp durchforsten. Unter ‹Planen› sieht man – besonders praxisnah –, welches Tools in welcher Leistungsphase hilft, klimakluge Entscheide zu treffen. Unter ‹Teilen› lassen sich weitere Tools empfehlen, denn ständig kommen neue Angebot hinzu. Der Verein will diese weiterhin ehrenamtlich analysieren und kuratieren sowie besonders Hilfreiches markieren.

Long story short: Der Countdown tickt. Netto-Null tut not. Die Werkzeugkiste schafft praxistauglichen Überblick – ein Must-Use für zukunftsfähige Architekt*innen!